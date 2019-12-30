　「BCNランキング」2019年12月16日から22日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　→（前週1位）AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）

2位　→（前週2位）AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）

3位　→（前週3位）ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）

4位　→（前週4位）ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー WF-1000XM3(S)（ソニー）

5位　→（前週5位）AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）

6位　↑（前週8位）ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A10T-B（JVCケンウッド）

7位　→（前週7位）SoundPEATS TrueFree+
（Shenzhen SoundSOUL Information Technology）

8位　―（初登場）Razer Hammerhead True Wireless
RZ12-02970100-R3A1（Razer）

9位　↑（前週12位）ワイヤレスヘッドホン ブラック
ATH-CK3TW BK（オーディオテクニカ）

10位 ↑（前週18位）AVIOT TE-D01g Black
（バリュートレード）
 
Razer Hammerhead True Wireless


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 