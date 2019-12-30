1位 →（前週1位）AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
2位 →（前週2位）AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
3位 →（前週3位）ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
4位 →（前週4位）ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー WF-1000XM3(S)（ソニー）
5位 →（前週5位）AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）
6位 ↑（前週8位）ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A10T-B（JVCケンウッド）
7位 →（前週7位）SoundPEATS TrueFree+
（Shenzhen SoundSOUL Information Technology）
8位 ―（初登場）Razer Hammerhead True Wireless
RZ12-02970100-R3A1（Razer）
9位 ↑（前週12位）ワイヤレスヘッドホン ブラック
ATH-CK3TW BK（オーディオテクニカ）
10位 ↑（前週18位）AVIOT TE-D01g Black
（バリュートレード）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。