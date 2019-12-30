1位 EOS Kiss X9i ダブルズームキット
KISSX9I-WKIT（キヤノン）
2位 D5600 ダブルズームキット
D5600WZ（ニコン）
3位 D3500 ダブルズームキット
D3500WZ（ニコン）
4位 D3500 18-55 VR レンズキット
D3500LK（ニコン）
5位 EOS Kiss X9 ダブルズームキット ブラック
KISSX9BK-WKIT（キヤノン）
6位 EOS Kiss X10 ダブルズームキット ブラック
KISSX10BK-WKIT（キヤノン）
7位 D3400 18-55 VR レンズキット ブラック
D3400LKBK（ニコン）
8位 EOS 90D EF-S18-135 IS USM レンズキット
EOS90D18135ISUSMLK（キヤノン）
9位 EOS Kiss X10 EF-S18-55 IS STM レンズキット ブラック
KISSX10BK-1855ISSTMLK（キヤノン）
9位 EOS 5D MarkIV ボディー
EOS5DMK4（キヤノン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。