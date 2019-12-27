1位 →（前週1位）AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
2位 →（前週2位）AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
3位 →（前週3位）ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット
ブラック WF-1000XM3(B)（ソニー）
4位 →（前週4位）ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット
プラチナシルバー WF-1000XM3(S)（ソニー）
5位 ↑（前週7位）AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）
6位 ↓（前週5位）ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WI-C310(B)（ソニー）
7位 ↓（前週6位）A2DP対応Bluetoothヘッドセット ブラック
LBT-HS20MMPBK（エレコム）
8位 ↑（前週9位）ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WI-C200(B)（ソニー）
9位 ↑（前週12位）ワイヤレスステレオヘッドセット ホワイト
WI-C310(W)（ソニー）
10位 ↑（前週16位）ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A10T-B（JVCケンウッド）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。