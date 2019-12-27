　「BCNランキング」2019年12月16日から22日の日次集計データによると、Bluetoothイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　→（前週1位）AirPods with Charging Case
                  MV7N2J/A（アップル）

2位　→（前週2位）AirPods Pro
                  MWP22J/A（アップル）

3位　→（前週3位）ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット
                  ブラック WF-1000XM3(B)（ソニー）

4位　→（前週4位）ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット
                  プラチナシルバー WF-1000XM3(S)（ソニー）

5位　↑（前週7位）AirPods with Wireless Charging Case
                  MRXJ2J/A（アップル）

6位　↓（前週5位）ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
                  WI-C310(B)（ソニー）

7位　↓（前週6位）A2DP対応Bluetoothヘッドセット ブラック
                  LBT-HS20MMPBK（エレコム）

8位　↑（前週9位）ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
                  WI-C200(B)（ソニー）

9位　↑（前週12位）ワイヤレスステレオヘッドセット ホワイト
                   WI-C310(W)（ソニー）

10位 ↑（前週16位）ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
                   HA-A10T-B（JVCケンウッド）
 
AirPods ProとAirPods with Charging Case


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 