　「BCNランキング」2019年12月9日から15日の日次集計データによると、Bluetoothイヤホン（ノイズキャンセリング対応）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　AirPods Pro
     MWP22J/A（アップル）

2位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
     WF-1000XM3(B)（ソニー）

3位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
     WF-1000XM3(S)（ソニー）

4位　Bluetooth ワイヤレスヘッドセット M70 ブラックホワイト
     M70-BW（日本プラントロニクス）

5位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
     WI-1000XM2(B)（ソニー）

6位　Bluetooth ワイヤレスヘッドセット M70 ブラックレッド
     M70-BR（日本プラントロニクス）

7位　QuietControl 30 wireless headphones
     （BOSE）

8位　Bluetoothモノラルイヤホン ブラック
     BTE110（セイワ）

9位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
     WI-1000XM2(S)（ソニー）

10位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
      WF-SP700N(B)（ソニー）

 
AirPods Pro


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 