1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）
4位 Bluetooth ワイヤレスヘッドセット M70 ブラックホワイト
M70-BW（日本プラントロニクス）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WI-1000XM2(B)（ソニー）
6位 Bluetooth ワイヤレスヘッドセット M70 ブラックレッド
M70-BR（日本プラントロニクス）
7位 QuietControl 30 wireless headphones
（BOSE）
8位 Bluetoothモノラルイヤホン ブラック
BTE110（セイワ）
9位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WI-1000XM2(S)（ソニー）
10位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-SP700N(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。