「NIKE AIR MAX PLUS “VOLTAGE PURPLE”」が復活！

Foot Locker atmos Japanは2月24日に、ナイキ「 A IR MAX PLUS」のOGカラーの1つである「VOLTAGE PURPLE」モ デル を、同社の運営する「atmos」店舗およびオンラインショップにて、「NIKE AI R MAX PLUS OG」として復刻する。価格は2万2330円。「AIR MAX PLUS」は、アメリカの老舗スニーカーショップ「Foot Locker」の別注モ デル として1998年に誕生しており、そのデザイン性の高さから「AIR MAX」シリーズ屈指の逸品として知られている。今回の復刻は、「AIR MAX PLUS」が誕生から25周年を迎えたことを機に行われる。さらに、今回の「NIKE AIR MAX PLUS OG」発売に合わせて、1998年当時のアパレルコレクションも発売する。履き心地の良さからヨーロッパではフットボールの試合観戦時に愛用されていたことに意味合いを込めて、クラブジャージーやトラックスーツといったバリエーションを取り揃える。2月24日~3月3日の期間には、「NIKE AIR MAX PLUS OG」の発売を記念したポップアップイベント「AIR MAX PLUS TOKYO GATHERING」が、「atmos原宿店」(東京都渋谷区)にて開催される。同イベントは、初代OGモデルをはじめとする「AIR MAX PLUS」の名作が並ぶエキシビジョンで、特典としてもらえるカフェ&コミュニティスペース「BAGGAGE CAFE M AR KET」のステッカーを同店にて提示すれば、1ドリンクと無料で引き換えられる。開催時間は各日11~20時。