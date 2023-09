「世界同時HUMMING DAY 2023」、10月10日にリアル・オンラインで同時開催　リアル開催は初

10月10日はハミングデー

「ヒロシマ」から世界に平和なムーブメントを

一般社団法人Humming for PE A CE(代表:かくばりゆきえ)は、2023年10月10日にハミング(鼻歌)をテーマにした参加型平和イベント「世界同時ハミングデー」をリアルとオンラインで同時開催する。会場は広島県東広島市の「東広島芸術文化ホールくらら」大ホール。開場16時、開演17時30分で世界同時ハミングは19時~、終演19時30分の予定。「国連世界宇宙週間」公式イベントである世界同時ハミングデーの目的は、世界同時にリアル・オンラインでつながり、言語の壁をこえて一つの歌でつながれる“ハミング”で、世界中が平和な心で一つになること。ハミングには歌詞はないが、笑顔・ジェスチャー・声のトーンなどと組み合わせ、心でつながりあえるツールとなる。また、ハミングをするときは口を閉じるので自然と鼻呼吸や腹式呼吸になり肺機能の改善につながり、健康効果やリラックス効果も高いといわれている。今回、リアルとオンラインによるハイブリット開催となり、リアル会場は広島、サテライト会場3拠点(東京・宮城・岩手)との同時中継による開催を予定。スペシャルゲストとしてハワイからアカペラ世界チャンピオンリーダーWoman Of The Worldリーダー・ A yumi Uedaが来日、歌唱する。東京会場では、元格闘家の大山峻護さんと講演家の古市佳央さんが主催し100名の参加者を募り、広島本会場の様子を中継しつつ同時開催のイベントを実施予定。宮城会場では、下増田児童センターの取り壊し前の壁に、世界同時ハミングをききながら、子ども達とともに描いた平和の絵を描いていくライブペイントが行われ、広島会場では完成した絵を中継で放映する予定。オフライン参加のチケット料金は一般3000円、S席5000円で、高校生以下無料(小学生以下保護者同伴)。オンライン参加(ZOOM)は1010円。タイムスケジュールなどイベント詳細は公式サイトで紹介している。