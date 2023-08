「VANS」と「BUMP OF CHICKEN」がコラボ、ABCマートから第2弾コレクション

2021年のリリースでは即完売

エービーシー・マート( A BCマート)は、アクションスポーツフットウェア&アパレルブランドの「VANS」とロックバンド「BUMP OF CHICKEN」のコラボフットウェアコレクションを、「ABC-M AR T GRANDSTAGE」「ABC-MART GRANDSTAGE公式オンラインストア」で9月8日から販売する。なお、公式オンラインストアでは、8月28日から先行予約を受け付けている。 A NSとBUMP OF CHICKENのコラボフットウェアコレクションは、BUMP OF CHICKENの25周年イヤーである2021年にリリースした際に即完売。好評の声に応える形で実現した第2弾のコレクションでは、「Old Skool(オールドスクール)」「Slip-On(スリッポン)」「Authentic(オーセンティック)」に加え、「Sk8-Mid(スケートミッド)」をベースモ デル に採用。今回もグラフィックデザイナーのVERDY氏がデザインを担当し、バリエーションのあるラインアップとなっている。また、今回のコラボレーションのローンチを祝うプロモーションムービーも制作。コラボコレクションを履いたメンバーが登場している。ムービーには、BUMP OF CHICKENの「SOUVENIR」「ray」の2曲が起用され、ライブリハーサルシーンとビジュアル撮影の様子を切り取った、それぞれ違った表情の2本となっている。