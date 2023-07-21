「音楽的同位体 可不 collaboration with Synthesizer V AI（仮）」、2023年冬発売へ
AHSは7月10日、KAMITSUBAKI STUDIO（THINKR）に所属するバーチャルアーティスト「花譜（かふ）」の歌声合成ソフト「Synthesizer V AI」と、「ヰ世界情緒（いせかいじょうちょ）」の入力文字読み上げソフト「VOICEPEAK」をそれぞれ開発中であることを発表した。音楽的同位体シリーズとなる「音楽的同位体 可不 collaboration with Synthesizer V AI（仮）」「音楽的同位体 星界 TALK EXTENSION collaboration with VOICEPEAK（仮）」は、ともに2023年冬頃に発売する予定。価格は未定。
バーチャルシンガー「花譜」はKAMITSUBAKI STUDIO発足前の18年10月、バーチャルシンガー「ヰ世界情緒」は19年12月から、それぞれ活動を開始した。なお、CeVIOプロジェクトによって開発された音声合成ソフト「CeVIO AI」向けに「花譜」の歌声を元にした音声合成ライブラリー「音楽的同位体 可不（KAFU）」、「ヰ世界情緒」の歌声を元にした音声合成ライブラリー「音楽的同位体 星界（SEKAI）」が発売されている。
KAMITSUBAKI STUDIOが「Synthesizer V」「VOICEPEAK」に新規参入！両ソフトは、AMITSUBAKI STUDIOから、同社に所属するバーチャルアーティスト「花譜」「ヰ世界情緒」の製品開発の要望を請け、開発元であるDreamtonicsとAHSが協力して制作する。製品はKAMITSUBAKI STUDIOから発売予定となっており、国内のSynthesizer V/VOICEPEAKの発売元としてAHS以外では初の参入となる。
バーチャルシンガー「花譜」はKAMITSUBAKI STUDIO発足前の18年10月、バーチャルシンガー「ヰ世界情緒」は19年12月から、それぞれ活動を開始した。なお、CeVIOプロジェクトによって開発された音声合成ソフト「CeVIO AI」向けに「花譜」の歌声を元にした音声合成ライブラリー「音楽的同位体 可不（KAFU）」、「ヰ世界情緒」の歌声を元にした音声合成ライブラリー「音楽的同位体 星界（SEKAI）」が発売されている。