CeVIO AI「音楽的同位体 羽累（HARU）」、23年4月29日　先行発売予約受付中

THINKR（シンカー）は、「CeVIO AI」のサードパーティボイスとなる音声合成ソフト「音楽的同位体 羽累（HARU）」を2023年4月29日に発売する。受注生産のため、「FINDME STORE」で3月6日23時59分まで予約を受け付けている。なお、4月に開催する「ニコニコ超会議2023」でも販売する予定。
CeVIO AIは、複数の企業が参加するCeVIO（チェビオ）プロジェクトによって開発された音声合成ソフトで、HARUはバーチャルラップシンガー春猿火の歌声をもとにした人工歌唱ソフト（バーチャルシンガー）だ。対応OSはWindows 11/10/8.1（64bit 日本語版または英語版）。
価格は、スターター パッケージ（CeVIO AI ソングエディタ＋ソングボイス）が2万1780円、ソングボイスが1万3200円、スターター ダウンロード版が2万900円、ソングボイス ダウンロード版が1万780円。パッケージ版はステッカー2種・アクリルスタンド・パスケース付き。
音楽的同位体は、KAMITSUBAKI STUDIOが手がける。1月25日には、「音楽的同位体 可不（KAFU）」「音楽的同位体 星界」「音楽的同位体 裏命（RIME）」に続く4人目のバーチャルシンガー「音楽的同位体 狐子（COKO）」のパッケージ/ダウンロード版の販売を開始した。
CeVIO AIは、複数の企業が参加するCeVIO（チェビオ）プロジェクトによって開発された音声合成ソフトで、HARUはバーチャルラップシンガー春猿火の歌声をもとにした人工歌唱ソフト（バーチャルシンガー）だ。対応OSはWindows 11/10/8.1（64bit 日本語版または英語版）。
価格は、スターター パッケージ（CeVIO AI ソングエディタ＋ソングボイス）が2万1780円、ソングボイスが1万3200円、スターター ダウンロード版が2万900円、ソングボイス ダウンロード版が1万780円。パッケージ版はステッカー2種・アクリルスタンド・パスケース付き。
音楽的同位体は、KAMITSUBAKI STUDIOが手がける。1月25日には、「音楽的同位体 可不（KAFU）」「音楽的同位体 星界」「音楽的同位体 裏命（RIME）」に続く4人目のバーチャルシンガー「音楽的同位体 狐子（COKO）」のパッケージ/ダウンロード版の販売を開始した。