インボイス対応の「やるぞ！確定・青色申告2023」発売　個人事業主・副業・フリーランスを支援

「やるぞ!確定・青色申告2023」シリーズのパッケージ

リオは2022年12月1日に、 申告ソフト ウェア「やるぞ!確定・青色申告2023」シリーズを、全国のPC量販店・ 家電量販店 、およびオンラインストアにて発売した。やるぞ!確定・青色申告2023シリーズは、ユーザー向けに提供している確定申告情報サイト「やるぞポータル」内に、近年激増する食事宅配事業に従事する「デリバリースタッフ」向けのコーナーを新たに設け、食事宅配をはじめた人の経理処理、確定申告の際の注意事項、申告種類の見分け方などについて情報を発信し、デリバリースタッフの確定申告を支援するコンテンツを充実させている。さらに、10月に開始予定のインボイス制度に対応すべく、消費税申告書を作成する機能を追加しており、国税の適格請求書発行事業者登録が終了した個人事業主がインボイス対応を行うための消費税集計・申告といった、基本的な業務を支援する。はじめて確定申告をする人でも簡単に操作できる画面設計を採用するとともに、電子帳簿保存やe-Tax連携にも対応しているので、青色申告特別控除額を65万円にすることが可能となる。なお、確定申告書受け付け期間である2月16日~3月15日の期間は、土日も休まずコールセンターにおけるユーザーサポートを行うので、はじめて確定申告をする人でも安心して使用できる。「やるぞ!確定・青色申告2023」シリーズのラインアップとしては、「やるぞ!確定申告2023 for Win、 Mac 」(税別価格は4980円)、「やるぞ!青色申告2023節税申告フルサポートパック for Win、Mac」(一般/不動産/農業対応、同価格1万800円)、「やるぞ!青色申告2023フリーランス・個人事業主のかんたん節税申告パック for Win、Mac」(同価格8800円)を用意する。サポートは全て15カ月対応、ただし「フリーランス・個人事業主のかんたん節税申告パック」のサポートはメールのみとなる。