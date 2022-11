ZOZO初の常設店舗が「Gビル表参道02」に決定！　「niaulab（似合うラボ） by ZOZO」

Gビル表参道02の外観と位置

日本都市ファンドは、同社が保有するGビル表参道02に、ファッション EC ZOZO TOWN」を運営するZOZO初となる常設店舗「ni au lab by ZOZO」(似合うラボ)を誘致し、12月16日にオープンする。Gビル表参道02は、大規模商業施設や 海外 ラグジュアリーブランドの路面店が立ち並ぶ「表参道」とカジュアルブランドが数多く出店する「キャットストリート」に面している。Gビル表参道02に、新たな潮流である ZOZO の超パーソナルスタイリングサービス「ni au lab by ZOZO」が入居することで、話題性の高い施設への顧客流入により市場でのプレゼンスが高まり、同物件の不動産価値の維持・向上やエリアの活性化につながることが期待される。「niaulab by ZOZO」は、服を売らないリアル店舗で、ZOZO独自の「niaulab A I by ZOZO」(似合うラボ AI )とプロのスタイリストの知見を掛け合わせ、2時間以上1人の顧客に貸切で、スペシャルな体験を無料で提供する。似合うラボへの応募は、オープンと同日の12月16日に開始する。また、似合うラボオープンに先駆け、自分の「似合う」がわかる YouTube チャンネル「niaulab TV by ZOZO」(似合うラボTV)を立ち上げ、11月18日からコンテンツの配信を開始している。