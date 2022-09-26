Amazon、キッズモデル含む「Fire HD8タブレット」3機種を発表
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2022/09/26 15:00
Amazonは「Fire HD 8タブレット」の新世代3機種、「Fire HD 8」、「Fire HD 8 Plus」、「Fire HD 8キッズモデル」を9月21日に発表した。全機種ともAmazon.co.jpで予約受付を開始し、10月19日から出荷開始する予定。
また、Fire HD 8 Plusは、3GBのRAMや新たに5メガピクセルリアカメラを搭載したほか、前世代機同様に便利なワイヤレス充電にも対応するなど、より充実した機能を備えている。
新世代Fire HD 8キッズモデルには、専用カバーに新色が登場。また、前世代機同様にサブスクリプションサービス、「Amazon Kids3」の1年間使い放題と2年間の限定保証、さらに保護者も安心できるペアレンタルコントロールが付いている。
価格は、Fire HD 8の32GBが1万1980円、64GBが1万3980円、Fire HD 8 Plusの32GBが1万3980円、64GBが1万5980円、Fire HD 8キッズモデルが1万5980円。
「Fire HD 8」は最大30％の高速化新世代Fire HD 8は、2GBのRAMを搭載し、前世代機に比べて最大30％高速化、USB-C充電の採用、最大13時間稼働可能なバッテリを搭載し、前世代機同等の丈夫さを保ちながらさらに薄型化、軽量化を図った。
また、Fire HD 8 Plusは、3GBのRAMや新たに5メガピクセルリアカメラを搭載したほか、前世代機同様に便利なワイヤレス充電にも対応するなど、より充実した機能を備えている。
新世代Fire HD 8キッズモデルには、専用カバーに新色が登場。また、前世代機同様にサブスクリプションサービス、「Amazon Kids3」の1年間使い放題と2年間の限定保証、さらに保護者も安心できるペアレンタルコントロールが付いている。
価格は、Fire HD 8の32GBが1万1980円、64GBが1万3980円、Fire HD 8 Plusの32GBが1万3980円、64GBが1万5980円、Fire HD 8キッズモデルが1万5980円。