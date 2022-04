Amazonのドアベル＆セキュリティカメラ「Ring」が日本上陸

ドアベルとセキュリティカメラ

「Ring」シリーズの予約販売を開始

スマートフォンでの

カメラ映像の確認イメージ

「Ring Indoor Cam」設置イメージ

アマゾンジャパンは4月13日に、ドアベルと セキュリティ カメラ 「Ring(リング)」シリーズの日本での販売を開始すると発表した。ドアベル「Ring Video Doorbell 4」、屋内用カメラ「Ring Indoor Cam」、屋内外で使える充電式カメラ「Ring Stick Up Cam Battery」の予約販売を、同日より Amazon.co.jp にて開始している。「Ring Video Doorbell 4(リング ビデオドアベル4)」は、玄関先でドアベルのモーションセンサが反応した際に、リアルタイムで「Ring」アプリをインストールした スマートフォン などの端末に通知が届く。また、訪問者がドアベルを押すと、スマートフォンや対応する画面付きのEchoデバイスから、鮮明な映像を確認しながら応答できる。訪問者の動きを検知する前の様子を、最大4秒間カラー映像で確認可能な「カラーPre-Rollビデオプレビュー」機能も備えている。さらに、音声サービス「 A lexa」を搭載した機器と接続して、Alexaに訪問者との応答を任せることもできる。価格は2万3980円。「Ring Indoor Cam(リング インドアカム)」は、棚の上や壁、天井などに取り付け可能なコンパクトサイズの屋内用カメラで、小型ながら「Ring」アプリや「Alexa」搭載機器を介して、会話やモーション検知、ライブ映像機能といった、さまざまな“見守り”機能を利用できる。「Ring」アプリのダッシュボードからの、複数の「Ring Indoor Cam」のコントロールにも対応している。価格は6980円。「Ring Stick Up Cam Battery(リング バッテリ駆動スティックアップカム)」は、屋内・屋外を問わず使える、IP55等級の防じん・防沫に対応した充電式カメラ。ライブ映像に加えて、ナイトビジョンもサポートしており、消灯しても映像を見られる。また、赤外線とカメラセンサでモーションを検知し、「Ring」アプリに通知する機能や、必要なイベントのみを検知するようカスタ マイズ 可能なゾーン設定、カメラに映したくない範囲を隠すプライバシーマスク機能なども備えている。価格は1万1980円。そのほか、「Ring」シリーズとのEchoデバイスのセットも用意している。なお、「Ring」シリーズの販売開始を記念して、「Ring Video Doorbell 4」「Ring Indoor Cam」「Ring Stick Up Cam Battery」に、撮影した 動画 や静止画の録画機能を利用できる、「Ringプロテクトプラン」の無料体験版が特典として付属する。無料体験は2023年3月31日までで、終了後はデバイス1台あたり月額350円、または登録住所1カ所あたり月額1180円で、同プランを引き続き利用可能になる。