IQOS ILUMAに新たばこスティック、「SENTIA」が4月4日に販売開始
新製品
2022/04/04 10:45
フィリップ モリス ジャパンは4月4日に、加熱式たばこ「IQOS ILUMA」の専用たばこスティックとして新ブランド「SENTIA（センティア）」を発表した。同日に全国5店舗のIQOSストア、全国12店舗のIQOSショップ、全国32店舗のIQOSコーナー、コンビニエンスストアを含む主要たばこ取扱店で販売を開始する。
SENTIAは6銘柄。レギュラーは「センティア・ディープ・ブロンズ」「センティア・クリア・シルバー」、メンソールは「センティア・アイシー・ブラック」「センティア・フロスト・グリーン」「センティア・フレッシュ・エメラルド」、フレーバー系メンソールは「センティア・フレッシュ・パープル」を用意する。
2022年4月時点の発売エリアは29道府県（北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島）に限定される。
SENTIAは6銘柄。レギュラーは「センティア・ディープ・ブロンズ」「センティア・クリア・シルバー」、メンソールは「センティア・アイシー・ブラック」「センティア・フロスト・グリーン」「センティア・フレッシュ・エメラルド」、フレーバー系メンソールは「センティア・フレッシュ・パープル」を用意する。
2022年4月時点の発売エリアは29道府県（北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島）に限定される。