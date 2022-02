サンキューマート、「モネ」や「ルノワール」などの名画をモチーフにしたオリジナル雑貨が新登場

11アーティスト、24枚の名画をデザインしたアイテムが登場

コンパクトミラー

キーケース

iPhoneケース

トートバッグ

サテン巾着

折りたたみメガネケース(上)とリップケース

2つ折り財布

アクリルキーホルダー

バニティポーチ

クリアマルチケース(L)

エルソニックは2月中旬から、同社が運営する全品税別390円(税込429円)のショップ「 サンキュー マート」において、オリジナル雑貨シリーズ「クラシカルガーリー」の販売を順次開始する。クラシカルガーリーは、時代を超え世界中で愛され続ける名画をモチーフにした商品で、11アーティスト、24枚の名画にインスパイアされたデザインとなっている。古きよき時代の美しさに浸れるような、クラシカルかつ繊細さを意識したデザインに仕上げており、ギャラリーの展示品のような雰囲気を楽しめるよう、それぞれのアイテムに使用している名画にはフレームが付属する。コンパクトミラーは、エドガー・ドガによる「舞台の踊り子」と、クロード・モネによる「睡蓮」および「散歩、日傘をさす女」をデザインした3アイテム。キーケースは、ジャン=ジャック・エンネルによる「 A lsatian Girl」、Harmanus Uppinkによる「Still Life with Flowers」、ピエトロ・ダ・コルトーナによる「聖マルティナ」をデザインした3アイテム。iPhoneケースは、ピエール=オーギュスト・ルノワールによる「すわるジョルジョット・シャルパンティエ嬢」、クロード・モネによる「菊」、ベルト・モリゾによる「化粧室の女性」をデザインした3アイテム。トートバッグは、ピエール=オーギュスト・ルノワールによる「劇場の桟敷席(音楽会にて)」「桃のある静動」「シャルパンティエ夫人と子どもたち」「アネモネ」「都会のダンス」、ピエール=オーギュスト・ルノワールによるによる「ピアノを弾く女性」、クロード・モネによる「睡蓮」をデザインした3アイテム。サテン巾着(S)は、ピエール=オーギュスト・ルノワールによる「イレーヌ・カーン・ダンヴェール嬢」、クロード・モネによる「睡蓮」をデザインした2アイテム。サテン巾着(L)は、ベルト・モリゾによる「化粧室の女性」、ジャン=ジャック・エンネルによる「Alsatian Girl」をデザインした2アイテム。折りたたみメガネケースは、ピエール=オーギュスト・ルノワールによる「Pensive La Songeuse」、ソフィー・アンダーソンによる「妖精」とヤン・ダヴィスツによる「Festoon of Fruit and Flowers」をデザインした2アイテム。リップケースは、ソフィー・アンダーソンによる「妖精」、ジャン・クロード・リチャードによる「二人の姉妹」をデザインした2アイテム。2つ折り財布は、ピエール・シャルル・トリモリエールによる「Comedy」、ソフィー・アンダーソンによる「髪を結ぶ少女」をデザインした2アイテム。アクリルキーホルダーは、エドガー・ドガによる「Dancer in her dressing room」、ピエール=オーギュスト・ルノワールによる「都会のダンス」をデザインした2アイテム。バニティポーチは、ピエール=オーギュスト・ルノワールによる「劇場の桟敷席(音楽会にて)」「桃のある静動」「シャルパンティエ夫人と子どもたち」「アネモネ」「都会のダンス」、エドガー・ドガによる「ル・ペルティエ街のオペラ座の稽古場」をデザインした2アイテム。クリアマルチケース(L)は、ピエール=オーギュスト・ルノワールによる「イレーヌ・カーン・ダンヴェール嬢」、Harmanus Uppinkによる「Still Life with Flowers」とピエトロ・ダ・コルトーナによる「聖マルティナ」をデザインした2アイテム。