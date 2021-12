触り心地もやさしいシリコンケーブル、ありそうでなかったカラーリングに注目

カラーも可愛くなめらかな触り心地のケーブル

MOTTERU(モッテル)は、触り心地にこだわった可愛らしいカラーリングのシリコンケーブル3タイプ「USB- A to Lightning」「USB-C to Lightning」「USB-A to USB-C」を、12月3日からMOTTERU公式オンラインショップなどで販売を開始した。MOTTERUのケーブルは、まるで赤ちゃんの肌のようになめらかで、ずっと触っていたくなるような手触りの、触り心地をとことん追求したシリコン製ケーブル。MOTTERUの世界観を表現する可愛らしいカラーリングもポイント。可愛らしい見た目とは反対に、断線に強く、5万回の屈曲試験をクリアした耐久性も備えている。MOTTERUでヒット商品となったケーブルバンドが1本付属している。ケーブルバンドは柔らかく、外出先でもまとめやすい。MOT-SCB A LGは、USB-A - Lightningのケーブル。カラーは、スモーキーブラック/エアリーホワイト/パウダーブルー/シェルピンク/ペールアイリスの全5色。MOTTERUダイレクト価格は1880円。MOT-SCBCLGは、USB-C - Lightningのケーブルで、カラーはスモーキーブラック/パウダーブルー/ペールアイリスの全3色。同価格は1980円。MOT-SCBACGは、USB-A - USB-Cのケーブルで、カラーは、スモーキーブラック/エアリーホワイト/パウダーブルー/ペールアイリス/シェルピンクの全5色。同価格は1280円。いずれも100cmと200cmタイプがあり価格は同じ。Lightningは Apple MFi認証取得。転送速度は最大480Mbps。