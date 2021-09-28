本日から！発売50周年で「カップヌードル」ブランド初のセブン‐イレブン限定品

「カップヌードル 復刻版ポークチャウダーヌードル ビッグ」

「カップヌードル 復刻版ブタホタテドリ ビッグ」

セブン‐イレブン・ジャパンは9月28日から、「カップヌードル 復刻版ポークチャウダーヌードル ビッグ」と「カップヌードル 復刻版ブタホタテドリ ビッグ」を全国のセブン‐イレブン店舗で販売を開始した。価格はいずれも232.20円。発売50周年となる日清食品の「カップヌードル」ブランドとして初のセブン‐イレブン限定品となる。復刻版ポークチャウダーヌードル ビッグは昭和で人気だった1983年7月発売の「カップヌードル ポークチャウダーヌードル」を、復刻版ブタホタテドリ ビッグは平成で人気だった1991年8月発売の「カップヌードル ブタホタテドリ ローストしょうゆ味」をビッグサイズで再現した。復刻版ポークチャウダーヌードル ビッグはポークをじっくり煮込んだようなまろやかでコク深い味わいのスープに、チャーシュー、スクランブルエッグ、キャベツ、ニンジン、ネギなどを使う。復刻版ブタホタテドリ ビッグは、豚骨としょうゆをベースにホタテとチキンの旨みを加え、スパイスをアクセントにきかせたスープに、ホタテ風カマボコ、チャーシュー、スクランブルエッグ、チンゲンサイ、キクラゲ、ニンジンなどを使う。