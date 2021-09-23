「カップヌードル」初のセブン‐イレブン限定品は、昭和と平成で人気だった復刻商品2種
新製品
2021/09/23 06:00
セブン‐イレブン・ジャパンは9月28日に、日清食品の「カップヌードル」新商品として、「カップヌードル 復刻版ポークチャウダーヌードル ビッグ」と「カップヌードル 復刻版ブタホタテドリ ビッグ」を、全国のセブン‐イレブン店舗限定で発売する。どちらも価格は232.20円。
カップヌードル 復刻版ポークチャウダーヌードル ビッグ、カップヌードル 復刻版ブタホタテドリ ビッグともに、カップヌードルの発売50周年を記念した特別商品で、1983年7月発売の「カップヌードル ポークチャウダーヌードル」と、1991年8月発売の「カップヌードル ブタホタテドリ ローストしょうゆ味」を、ビッグサイズで再現した復刻商品。
カップヌードル 復刻版ポークチャウダーヌードル ビッグは、ポークをじっくり煮込んだようなまろやかでコク深い味わいのスープで、具材はチャーシュー、スクランブルエッグ、キャベツ、ニンジン、ネギを使用している。
カップヌードル 復刻版ブタホタテドリ ビッグは、豚骨としょうゆをベースにホタテとチキンの旨みを加え、スパイスをアクセントにきかせた贅沢なスープで、具材はホタテ風カマボコ、チャーシュー、スクランブルエッグ、チンゲンサイ、キクラゲ、ニンジン。
カップヌードル 復刻版ポークチャウダーヌードル ビッグ、カップヌードル 復刻版ブタホタテドリ ビッグともに、カップヌードルの発売50周年を記念した特別商品で、1983年7月発売の「カップヌードル ポークチャウダーヌードル」と、1991年8月発売の「カップヌードル ブタホタテドリ ローストしょうゆ味」を、ビッグサイズで再現した復刻商品。
カップヌードル 復刻版ポークチャウダーヌードル ビッグは、ポークをじっくり煮込んだようなまろやかでコク深い味わいのスープで、具材はチャーシュー、スクランブルエッグ、キャベツ、ニンジン、ネギを使用している。
カップヌードル 復刻版ブタホタテドリ ビッグは、豚骨としょうゆをベースにホタテとチキンの旨みを加え、スパイスをアクセントにきかせた贅沢なスープで、具材はホタテ風カマボコ、チャーシュー、スクランブルエッグ、チンゲンサイ、キクラゲ、ニンジン。