ルイ・ヴィトン、創業者ルイの生誕200年を記念したゲームアプリ「LOUIS THE GAME」をローンチ

ルイ・ヴィトンは8月4日に、同社の創業者であるルイの生誕200年を記念したプロジェクト「LOUIS 200」の一環として、ゲームアプリ「LOUIS THE G A ME」を、App Storeと Google Playで公開した。「LOUIS THE GAME」は、高度なアニメーションと何世紀にもわたるメゾンの伝統を融合させたゲームアプリで、時を超えて存在する6つの架空の世界を舞台に、アクション満載の冒険が繰り広げられる。ゲームの主役は、メゾンのマスコット「ヴィヴィエンヌ」で、バースデーを祝う目的地を目指して長い旅をしていく。スピーディでアクティブなヴィヴィエンヌは、旅の途上でモノグラム・キャンドルをできるだけ多く集め、各レベルに到達するためのキーも手に入れる必要がある。また、グローバルなスコアボードも用意され、世界中のプレイヤーと競い合ったり、ゲーム内でのヴィヴィエンヌの着せ替えを披露したりできる。「LOUIS THE GAME」には最新のブロックチェーン技術が採用され、NFT(非代替性トークン)アートが30作品含まれており、うち10作品はアーティストBEEPLE(マイク・ヴィンケルマン氏)が制作している。