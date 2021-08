「くまのプーさん」のハニーレモネードシロップ、はちみつと広島産レモンをブレンド

Winnie the Pooh and Friends/ハニーレモネードシロップ

ガラス瓶には手描きスケッチ風のプーさんをデザイン

クインビーガーデンは8月3日に、炭酸で割れば本格レモネードを手軽に楽しめる「Winnie the Pooh and Friends/ハニーレモネードシロップ」を発売した。160g入りで、税込価格は1070円。「Winnie the Pooh and Friends/ハニーレモネードシロップ」は、カナダ産の100%ピュアはちみつと、広島県産レモン果汁をブレンドした自然派レモネードシロップ。白砂糖や人工甘味料、添加物は一切使用しておらず、やさしくナチュラルな味わいに仕上げている。カナダからロンドンの動物園にやってきた子グマのウィニーにちなんで、作者の A .A.ミルンが名付けた「くまのプーさん(Winnie the Pooh)」とゆかりの深いカナダの雄大な自然の中で、ミツバチたちが集めたはちみつを贅沢に使用しており、クセのないまろやかな味わいなので果汁との相性がよく、広島レモンの酸味と甘みを引き立てる。乳白色のガラス瓶には、手描きスケッチ風のプーさんをデザインしており、イラストは瓶に直接印刷されているので洗っても剥がれないため、使い終わった後はキャップを外してディフューザーや一輪挿しとしても使用できる。(c) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.