LEMONICAのレモネード、全国のコンビニやスーパーで発売

レモネード by レモニカ

レモネード・レモニカと森永乳業は、レモネード・レモニカが展開するオリジナルレシピのレモネード専門店「LEMON A DE by Lemonica(レモネード バイ レモニカ)」の定番メニュー「オリジナルレモネード」をイメージして共同開発した、「レモネード by レモニカ」を7月6日に発売する。キャップ付きの紙パック入りで、税別価格は160円。レモネード by レモニカは、レモネード専門店のオリジナルレシピをイメージした、すっきりとした甘さの王道レモネードを手軽に味わえる。夏でも持ち歩けてどこでも飲めるよう、キャップ付き紙パックを使用した「常温保存可能品」として発売する。LEMON A DE by Lemonicaのレモネードは レモンの果汁にシロップを加えたレモンジュースではなく、レモンをまるごと使用するオリジナルのレモネードで、「レモネードベース」を自社のレモネード専用工場で、レモンの皮、皮下の白いスポンジ部分、ヘタ、薄皮、果汁、果肉など全てのパーツから、それぞれの異なる味や風味を専門のブレンダーが非圧縮で抽出・配合し、丹念に仕上げている。