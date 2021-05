デザインアドライン、毎日持ち歩きたくなる「マルチツールペン」3種

5 in 1マルチツールペン「+KEYCHAIN」

4 in 1のメカニカルペンシル

「+PHONE STAND」

5 in 1の「+TOUCH PEN」

デザインアドラインは5月25日、米 A EC H社のポールペン機能を備えた5 in 1マルチツールペン「+KEYCH AI N」、4 in 1のメカニカルペンシル「+PHONE STAND」、5 in 1の「+TOUCH PEN」の先行販売を、Makuakeで開始した。いずれも、スタイリッシュで持ち運びしやすいデザインのペンに、タッチペンやスタンド機能などを追加している。多機能ながら本体はコンパクトにデザインされており、バッグやキーチェインに取り付けて気軽に持ち歩ける。+KEYCH AI Nは、タッチペン、プラスドライバー、マイナスドライバー、定規、ボールペンを備えており、ペンの上部にはキーホルダーを備えるので、鍵やバッグなど手持ちのアイテムに取り付けられる。また、タッチペンは スマートフォン (スマホ)の操作だけでなく、ATM画面や店舗に設置されている タブレット端末 の操作にも役立つ。サイズは直径10.0×長さ91.4mmで、重さは約22g。価格は2250円で、Makuakeでの価格は1680円から。+PHONE STANDは、ペン先をひねるとシャーペンの芯が出てくるメカニカルマルチツールペンシルで、スマホ用スタンド機能を備える。サイズは直径10.0×長さ152.0mmで、重さは約33g。価格は2500円で、Makuakeでの価格は1875円から。+TOUCH PENは、ペン先をひねるとシャーペンの芯が出てくるメカニカルマルチツールペンシルで、ペンシル、スマホ用タッチペン、ドライバーなどの機能を備える。サイズは10.0×長さ152.0mmで、重さは約33g。価格は2500円で、Makuakeでの価格は1875円から。