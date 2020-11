ドライブインシアター常設会場、Drive in Wonder Theater　横須賀市に

Drive in Wonder Theater

12月26日上映『秒速5センチメートル』(新海誠監督・)、

12月27日上映『時をかける少女』(細田守監督)、

12月28日上映『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』(庵野秀明総監督)

ハッチが運営するシアタープロデュースチーム「Do it Theater」は、神奈川県横須賀市と連携し、新しいエンターテインメント・カルチャーを追求するドライブインシアター常設会場「Drive in Wonder Theater」を横須賀市の「長井海の手公園」内にオープンする。第1弾コラボレーション「ドライブインシアター2020 meets KINTO」として、 トヨタ 車の サブスクリプション サービス「KINTO」とともに、新しいモビリティ体験づくりへチャレンジするドライブインシアターを開催。12月25~27日の3日間、アニメ映画『秒速5センチメートル』『時をかける少女』『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』を1日1本ずつ上映する。3作品とも、ドライブインシアターでは初上映。チケットは、12月11日18時から「peatix」で販売するほか、KINTOメンバー向けに抽選で150台分をプレゼントする。想定台数は1日当たり180台。なお、一般販売分のチケット料金は後日明らかにする。キャンペーン応募期間は、11月26日12時から12月10日23時59分まで。