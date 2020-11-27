いろんな所を狙い撃ち！ 「消毒液バスターガン」がサンコーから 新製品 2020/11/27 20:00 Tweet サンコー ヘルスケア サンコーは、「狙い撃ち！消毒液バスターガン」を11月27日に発売した。税込みの販売価格は5980円。 狙い撃ち！消毒液バスターガンは、消毒液を広い範囲にミストで噴霧できる充電式のスプレーガン。トリガーを引くと先端の噴射口からミストが広範囲に噴射される。本体のダイヤルで無段階に噴霧量の調整が可能。800mlのタンク容量で、最大1分当たり100ml噴霧できる。家庭用コンセントから充電でき、2時間の充電で30分稼働。消毒液以外にも水を入れて使うこともできる。 Tweet 関連記事 極上の肩湯が手軽に、工事不要の「かた～ゆ」 果物を絞って栄養摂取、「充電式フレッシュスロージューサーSlim」発売 寒くなる季節に！ サンコーの洗える電熱ヒーター内蔵ベスト UV除菌機能の搭載で1カ月使用226.8円、サンコーの「UV＆超音波式アロマ加湿器」 水を入れるだけで足湯が楽しめる、サンコーのバブルフットバス「足ぽっか」 外部リンク サンコー＝https://www.thanko.jp/