いろんな所を狙い撃ち！　「消毒液バスターガン」がサンコーから

新製品

2020/11/27 20:00

　サンコーは、「狙い撃ち！消毒液バスターガン」を11月27日に発売した。税込みの販売価格は5980円。


　狙い撃ち！消毒液バスターガンは、消毒液を広い範囲にミストで噴霧できる充電式のスプレーガン。トリガーを引くと先端の噴射口からミストが広範囲に噴射される。本体のダイヤルで無段階に噴霧量の調整が可能。800mlのタンク容量で、最大1分当たり100ml噴霧できる。家庭用コンセントから充電でき、2時間の充電で30分稼働。消毒液以外にも水を入れて使うこともできる。

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