JAタウン公式アプリでお得！ ダウンロードで300円クーポン

「JAタウン」の公式アプリダウンロードで

300円分のクーポンがもらえるキャンペーンが開催中

会員登録でクーポンが利用できる

JA全農が運営する産地直送通販サイト「JAタウン」は12月16日～2026年1月5日の期間、「JAタウン公式アプリダウンロードキャンペーン」を開催している。同キャンペーンでは、期間中に「JAタウン」の公式アプリをダウンロードした人の中から先着2000名に、その場で使える300円分のクーポンをプレゼントする。なお、クーポンの利用には「JAタウン」への会員登録が必要となる。iOS版＝https://apps.apple.com/jp/app/j%EF%BD%81%E3%82%BF%E3%82%A6%E3%83%B3/id6748817616Android版＝https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ja_town.app&hl=ja