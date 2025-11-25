話せるAIがやってきた！ 「Omakase.ai」日本語音声対応で国内本格始動

「Omakase.ai」の音声機能が日本語に正式対応

顧客が求める接客を自然な音声で

「MEDULLA」での「Omakase.ai」活用イメージ

ZEALSは、マルチモーダル接客AIエージェント「Omakase.ai」の音声機能で日本語への正式対応を開始している。Omakase.aiは、単なるカスタマーサポートにとどまらず、売り上げやコンバージョンの創出も可能なオールインワン型の接客AIエージェント。企業はOmakase.aiを利用することで業務コストを削減できるほか、収益を直接生み出すデジタルセールスリソースとして役立てられる。今回の音声機能における日本語対応では、AIエージェントが日本語特有のニュアンスや表現を理解して、顧客の期待や意図を的確に捉えることによって、真の「おもてなし」体験を実現し、顧客が求める形での接客をストレスなく、より自然な音声で提供可能となった。あわせて、Spartyが手がけるパーソナライズシャンプーブランド「MEDULLA（メデュラ）」が日本語に対応したOmakase.aiを日本最速で導入している。同社は、以前からZEALSのチャットコマース技術を通じて、チャット体験のブラッシュアップを行っており、その連携実績からOmakase.aiの導入に至ったという。