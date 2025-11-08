ヨドバシAkibaで体感！ 本日から電動アシスト自転車「ERWAY」最新モデル試乗会

秋葉原駅・昭和通り口前にて「ERWAY」の

電動アシスト自転車を試せる大試乗会が開催

「アシスト力」「安定性」「軽快な乗り心地」が確認できる

シン（金三つ）三海は11月8日・9日の各日9時30分～20時に、電動アシスト自転車ブランド「ERWAY（イーアールウェイ）」の大試乗会を、ヨドバシカメラ マルチメディアAkibaと合同で、秋葉原駅（東京都千代田区）の昭和通り口前にて開催する。参加費は無料。試乗会には、都会的でスタイリッシュなデザインと高い走行性能を両立した「ERWAY」シリーズの、ヨドバシカメラで取り扱う全ラインアップが登場する。軽量カーボンフレームを採用したハイエンドモデル「A06」や、通勤・通学に適した折りたたみモデル「A01 Lite」などを試乗コースにて試乗しつつ、「ERWAY」の特徴である「アシスト力」「安定性」「軽快な乗り心地」を実際に確かめられる。あわせて、発売前の最新モデルや別途開催のカスタムコンペ優勝車両も展示されるほか、「ERWAY」の電動アシスト自転車がおトクに買える特別割引も行われる。また、はじめて電動アシスト自転車を検討している場合は、専門スタッフが丁寧にサポートしてくれる。