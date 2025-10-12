暮らしと旅をつなぐ新提案！ ソニー銀行とANAがマイル付き住宅ローンを提供

「ANAのマイル付き住宅ローン」の概要

AI活用の自動審査によるスピーディーな回答

ソニー銀行、全日本空輸（ANA）、ANA Xは10月8日に、「ANAのマイル付き住宅ローン」の取り扱いを開始した。ANAのマイル付き住宅ローンでは、ソニー銀行の住宅ローンにおける、AIを活用した自動審査によるスピーディーな回答や、さまざまな疾病保障ニーズに合わせた団体信用生命保険など商品の利便性の高さや、メンテナンスのしやすさといった商品性はそのままに、住宅ローンの借入金額や年末時点残高に応じて、ANAのマイル特典を受けられる。住宅ローン借入額20万円につき100マイルがたまり、金額に応じて最大10万マイルまでたまる。また、条件に応じてANAのマイルがたまり、たまったマイルは航空券や日常の買い物などで利用できる。さらに、2026年1月30日までにANAのマイル付き住宅ローンを申し込んで26年3月31日までに融資を実行した人には、新規借入時のマイルを2倍積算する。