インドネシアのバリ島で作られるアタを使った「綿棒入れ」の半額キャンペーン

オンラインショップのオープン100日を記念した、

「アタ綿棒入れ」の半額キャンペーンが開催中

限定20個、先着順での提供

かごの仁左衛門は10月1～22日の期間、オンラインショップのオープン100日を記念して、手軽で人気のある「アタ綿棒入れ」を通常価格2750円のところ、半額の1300円で販売する「かごの仁左衛門 ウェブショップオープン100日キャンペーン」を開催している。限定20個で、問い合わせフォームにて申し込みを受け付ける。「アタ綿棒入れ」は、綿棒だけでなくアクセサリーや小物など、さまざまなアイテムを収納できる。キャンペーンの適用を受けるには、問い合わせフォームにおいてタイトルに「オープン100日感謝キャンペーン見ました」と記入して送信することで、先着順で半額での注文方法が案内される。半額での購入は1人1点のみ。なお、キャンペーンへの申し込みによって、メールアドレスが同社のメールマガジンに登録される。同社は、インドネシアのバリ島やその近辺の島々で作られるアタを使った製品を販売している。製品は、アタ材を乾燥させて、1つひとつ手で編み込んで、日干し、燻しを経て完成する。また、オンリーワンとなる特注品アタの製作も受け付けている。