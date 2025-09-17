一生モノの純チタン二層式お椀「Bowan2」と携帯性抜群の純チタン製密閉キャニスター「ちびCAN -ちびキャン-」

Bowan2

軽量で丈夫かつ金属過敏反応対応のチタン

「Bowan2」に設けられた滑り止め溝

二層式構造なので熱くならない

ちびCAN -ちびキャン-

高い密閉性を実現

雲鶴堂は9月16日～10月30日12時の期間、アウトドアギアブランド「A.S.F.OUTDOOR」の、純チタン二層式お椀「Bowan2」と、純チタン製密閉キャニスター「ちびCAN -ちびキャン-」を、クラウドファンディングサイト「わくたん」にて販売している。「Bowan2」「ちびCAN -ちびキャン-」ともに、軽量ながら丈夫であり、アレルギー性物質の少ない純チタン製のアウトドアギア。「Bowan2」は、「Bowan」のサイズを大きくしたリニューアルモデルで、独自の滑り止め溝を設けることで子どもや高齢者でも楽に使える。二層式構造の採用によって熱湯を注いでも熱くならない。容量は約420mL（推奨容量350mL）。サイズは直径15.0×高さ6.4cmで、重さは約125g。価格は4840円で、「わくたん」での価格は25％オフの3630円（超早割）から。「ちびCAN -ちびキャン-」は、高い密閉性で鮮度をキープできる、味と扱いやすさを両立した純チタン製密閉キャニスター。コンパクトサイズなのでアウトドアはもちろん、自宅やオフィスでも使いやすく、純チタン製なので匂い移りしにくい。容量は約160mL。サイズは直径6.5×高さ7.7cmで、重さは約71g。価格は4400円で、「わくたん」での価格は25％オフの3300円（超早割）から。