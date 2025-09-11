授乳期のママと赤ちゃんに、やさしい保湿ケア化粧品

Here.ママニプルケアスティック

100％食品成分、食品8大アレルゲンは一切不使用

商品イメージ

樋屋製薬は9月1日に、ママと赤ちゃんをサポートするブランド「Here.（ヒヤドット）」の第2弾製品として、授乳中の乳頭や赤ちゃんの口まわりをやさしく保湿できる化粧品「Here.ママニプルケアスティック」を発売した。税別価格は1200円。「Here.ママニプルケアスティック」は、授乳期に多い乳頭の乾燥や赤ちゃんの口まわりのカサつきといったデリケートな悩みに寄り添い、忙しい育児の中でも手軽に使えるスティックタイプの保湿ケアアイテム。食品成分だけで構成されており、食品8大アレルゲン（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生、くるみ）は一切使用していない。自身の手を汚すことなく片手で塗れる形状で、パッチテストもクリアしている（すべての人に皮膚刺激が起こらないわけではない）。また、シリコンフリー、アルコールフリー、パラベンフリー、動物由来成分フリー（ラノリンフリー）、界面活性剤フリーであり、無香料、無着色で低刺激性を実現した。