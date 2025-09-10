「ディズニー・アニメーション・イマーシブ・エクスペリエンス」が福岡にやってくる！

「ディズニー・アニメーション・イマーシブ・エクスペリエンス」が

福岡市博物館で開催

ディズニー初の完全没入型イベント、福岡会場は日本開催の5都市目

開催イメージ

平日の有料入場者限定プレゼント

「福岡会場オリジナルステッカー」のイメージ

FBS福岡放送、西日本新聞社、西日本新聞イベントサービスは10月13日～2026年2月1日の9時30分～17時30分に、「ディズニー・アニメーション・イマーシブ・エクスペリエンス」を福岡市博物館（福岡県福岡市）にて開催する。「ディズニー・アニメーション・イマーシブ・エクスペリエンス」は、ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオとライトハウス・イマーシブ・スタジオの協力のもと、まるでディズニー映画の中に入り込むような体験を生み出すディズニー初の完全没入型イベント。2022年末に北米でスタートし、今回の福岡会場が日本開催の5都市目、九州エリアでは唯一の開催となる。なお、同イベントは全エリアで撮影OKとなっている。開催期間中は、平日の有料入場者限定で「福岡会場オリジナルステッカー」（全6種・非売品）が、ランダムで1枚もらえる（各日分がなくなり次第終了）。「ディズニー・アニメーション・イマーシブ・エクスペリエンス」オリジナルグッズの販売も行う。おもなラインアップは以下の通り。通常チケットの価格は、一般が土日祝2700円／平日2500円、中高生が土日祝1900円／平日1700円、4歳～小学生が土日祝1000円／平日800円。ローソンチケット（Lコード：82179）とKKdayにて、9月16日10時に発売される。また、開催期間中は会場の券売機にて、当日券も販売する（会場の混雑状況によっては販売しない場合あり）。なお、月曜は休館だが10月13日、11月3日・24日、2026年1月12日は開館、また10月14日、11月4日・25日、2026年1月13日は休館となる。そのほか、12月28日～2026年1月5日の期間は休館。