元祖フォーク＆スプーンが「ドラえもん」のデザインに！

フォーク＆スプーンprint I'm Doraemon

こだわり抜いた口当たりと食べやすさ

使用イメージ

独自デザインの取っ手で上手に食べられる

ケイジェイシーは10月2日に、同社の展開するベビー用品ブランド「エジソンママ」から、「フォーク＆スプーンprint I'm Doraemon」を発売する。対象年齢は1.5歳頃からで、価格は1210円。「フォーク＆スプーンprint I'm Doraemon」は、9月3日の「ドラえもん誕生日」に合わせて登場する、「ドラえもん」をデザインしたフォーク＆スプーン。「ギザギザの溝が具材に絡みやすい」「最後までキレイに食べられる」と好評を博しているフォークとスプーンのセットで、フォークには溝がついているため具材が落ちにくく、つるつるして食べづらい麺類もよく絡む。スプーンは、隅々までキレイに食べられる形状で、平らな面がお皿にフィットしてキレイにすくえる。取っ手は「上手持ち」「下手持ち」をはじめ、さまざまな持ち方でも握りやすい独自のデザインを採用し、裏面のラバーグリップによって指の位置がずれにくく、フォーク・スプーンを使って上手に自分で食べるという成功体験を重ねられる。