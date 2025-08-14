登録者数21.9万人のYouTuberが「SNSで夢を叶える無料講座」を開催

動画の撮影から完成までを解説する、子ども向けの無料講座が開催

子供が笑顔で夢中になる動画づくり

過去に開催された「SNSで夢を叶える無料講座」の様子

同講座にて小学生が作ったゲーム実況動画

登録者数21.9万人のYouTubeチャンネル「ナマケモノのお腹痩せチャンネル」を運営している佐藤稔也氏は8月23日14～16時に、子どもたちを対象にした「SNSで夢を叶える無料講座」を大阪市港区民センター（大阪府大阪市）にて開催する。「SNSで夢を叶える無料講座」は、約2時間のプログラム内で動画の撮影方法、字幕や音楽の入れ方、編集までを行って1本の動画を完成させる構成となっている。これまでに6回開催され、毎回5～10組の親子が参加している。同講座を開催する、「ナマケモノのお腹痩せチャンネル」を運営する佐藤氏は、自身の鍼灸整骨院を運営しつつ運動や美容についての発信を行っており、2018年7月に同氏の娘が自閉症と告げられ、帰宅時に妻から「娘が将来職に困ったら助けてあげて」と頼まれたことをきっかけに、同講座を始めたという。同講座に参加した児童の保護者からは、「子どもがとても楽しそうに動画を作っています。生き生きした表情になり、将来の夢についても話してくれるようになりました」「子どもが作ったYouTubeを家族で観ています。普段見ている画面に、自分の子どものチャンネルが出てきたときは感動しました」といった声が寄せられている。講座への参加にあたっては、「講座参加希望」と記載したメールを佐藤氏宛てに送って、申し込みを行う必要がある。佐藤稔也氏のメールアドレス：0410satoshinkyu@gmail.com