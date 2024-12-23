「もっと！暮らしを応援 TOKYO元気キャンペーン」は12月24日で早期終了
東京都は、12月11日に開始した対象のキャッシュレス決済サービスによるポイント還元キャンペーン「もっと！暮らしを応援 TOKYO元気キャンペーン」について、予算上限に達する見込みとなったため12月24日23時59分で終了すると発表した。当初の予定は12月27日23時59分までだったので、3日間の前倒し終了となる。
合計最大1万2000円相当が戻ってくる対象決済サービスは「au PAY」「d払い」「PayPay」「楽天ペイ（アプリ決済）」の4サービス。還元率は最大10％、還元上限は1決済サービスにつき1回／期間中3000円相当。4サービスを全て利用すると、合計最大1万2000円相当が戻ってくる。まだ利用していないスマホ決済サービスがあれば、この機に使い始めよう。
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外部リンク
- 「もっと！暮らしを応援 TOKYO元気キャンペーン」＝https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/kurashisupport/
- 「もっと！暮らしを応援 TOKYO元気キャンペーン（au）」＝https://media.aupay.wallet.auone.jp/dominant/lp/202412_tokyo_pref/
- 「もっと！暮らしを応援 TOKYO元気キャンペーン（d払い）」＝https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/campaign/dpay_ouen/tokyo-city_02/
- 「もっと！暮らしを応援 TOKYO元気キャンペーン（PayPay）」＝https://paypay.ne.jp/event/tokyo-pref-20241211/
- 「もっと！暮らしを応援 TOKYO元気キャンペーン（楽天ペイ）」＝https://pay.rakuten.co.jp/campaign/2024/1211-tokyo/