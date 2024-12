じゃらん調査・行ってみたいクリスマスマーケットTOP3＋ランク外のおすすめ

今年のクリスマスイブは平日

(左から、Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫、

神戸クリスマスマーケット、ミュンヘン・クリスマス市 in Sapporo)

ムードたっぷり! 国内「クリスマスマーケット」トップ10

じゃらん 行ってみたいクリスマスマーケットランキング

2024 TOP10(じゃらん調べ)

東京スカイツリータウン「クリスマスマーケット」

(2023年の様子)

街全体で盛り上げる

「Azabudai Hills Christmas 2024」

クリスマスの妖精HikariELF

(ヒカリエルフ)

「WINTER WONDERLAND in MOOMINVALLEY PARK 2024」と

「メッツァの北欧クリスマス2024」はともに2025年1月13日まで

メッツァビレッジ内POP UP SHOP

「北欧の森とクリスマスマーケット」には、

北欧デンマークの妖精「ニッセ」をモチーフにしたノルディカニッセの

オフィシャルショップをはじめ、北欧から直輸入品が揃う

今年のクリスマスイブは平日。代わりに今週末、クリスマスパーティーなどを企画している人は多いかもしれない。そこで今回は、リクルートが発行する旅行情報誌「じゃらん」が発表した「行ってみたいクリスマスマーケットランキング」と、編集部おすすめのクリスマスマーケット3選を紹介しよう。「じゃらん」の調査によると、行ってみたいクリスマスマーケットランキング1位は、本場ドイツの雰囲気が楽しめると例年多くの人が訪れる「Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫」(神奈川県横浜市)。2位は、古城の広場にクリスマスディスプレイが設置され、幻想的な空間が広がる「神戸クリスマスマーケット-古城のクリスマス-」(兵庫県神戸市)。3位は、ドイツ・ミュンヘンと姉妹都市提携をしている札幌市ならではの演出で親しまれている「ミュンヘン・クリスマス市 in Sapporo」(北海道札幌市)だった。期間はいずれも12月25日まで。4位は、「東京スカイツリータウン ドリームクリスマス2024」の一環となる「クリスマスマーケット2024in東京スカイツリータウン」(東京都墨田区)。例年、本場ドイツから輸入したサンタやトナカイのモニュメントが施された豪華なヒュッテで、ソーセージなど多彩なフードやクリスマス雑貨が並ぶ。ランキングトップ5で唯一の東京23区内のクリスマスマーケットだ。ここからは編集部おすすめのスポットを三つ紹介しよう。まずは、2023年11月にオープンした麻布台ヒルズで開催中の「Azabudai Hills Christmas 2024」。クリスマスの祝祭感あふれる空間に個性豊かな17店舗が集結し、12月25日には、サンタさんとのグリーティングイベントも開催予定だ。また、渋谷駅に直結する複合施設「渋谷ヒカリエ」は、「This is “Kyun” Christmas!―ジブンのキュンを信じて生きよう。―」をテーマに館内装飾やイベントを開催。今年で4度目となるクリスマスの妖精「HikariELF(ヒカリエルフ)」が登場する。最後に、東京都に隣接する埼玉県飯能市にある「メッツァ(メッツァビレッジ・ムーミンバレーパーク)」を紹介しよう。有料エリアのムーミンバレーパークでは、25年1月13日まで毎日営業時間を20時まで延長し(12月31日・1月1日は17時まで)、ライトアップやプロジェクションマッピング、頭上に広がるオーロラの演出などが体験できる「WINTER WONDERLAND in MOOMINVALLEY PARK 2024」を開催中。昨年冬以来、人気の湖上花火大会は、イベント期間中の土日・祝日に加え、追加で12月24日・25日の開催も決定! お得な「ナイトパス」なら1人2300円/当日2500円ですべて楽しめる。一方、ムーミンバレーパーク手前に位置する、北欧のライフスタイルを体感できる「メッツァビレッジ」も同じく25年1月13日まで、北欧各国の大使館の協賛を得て「メッツァの北欧クリスマス2024」を開催中。エントランスロードには大小さまざまな100個の「ヒンメリ」が飾られ、大きなクリスマスツリーがゲストを出迎える。都会では難しい、広大な敷地と湖畔のロケーションを生かした、クリスマスイベント&マーケットは、関東エリアでは希少。北欧の雰囲気あふれる本格的なクリスマスを体感したいなら特におすすめのスポットだ。