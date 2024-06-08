熱海の温泉旅館で「ハレの日」プラン販売、大切な人に感謝を伝える

「ハレの日プラン」に付属する

ソープフラワーとオリジナルギフトカードのイメージ



オリジナルギフトカードでプレゼントしたい内容を記入

ギフトカード例

「熱海TENSUI」における夕食のイメージ

ゆとりろ熱海（静岡県熱海市）

熱海TENSUI（静岡県熱海市）

熱海風雅（静岡県熱海市）

ゆがわら風雅（神奈川県足柄下郡湯河原町）

リロバケーションズは6月から、同社の運営する「Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）」の熱海・湯河原エリア施設において、大切な人への感謝を伝える機会に利用できる、「ハレの日プラン」を販売する。「ハレの日プラン」は、特典としてソープフラワーやオリジナルギフトカードが付いてくるほか、夕食時のフリードリンクなどを楽しめる。オリジナルギフトカードは、「ディナー券」や「旅行券」といったプレゼントしたい内容を記入し、両親やパートナーなど大切な人へ渡す形式となっており、子どもの頃の「肩たたき券」のような温かみのあるギフトを、大人になった今プレゼントすることで大切な人との絆を深めてもらいたいという想いから企画された。同プランは、「ゆとりろ熱海」「熱海TENSUI」「熱海風雅」「ゆがわら風雅」の4施設で販売される（特典内容は施設によって異なる）。