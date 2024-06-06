熊本の温泉旅館で4日間限定！ 屋台イベント「ゆとりろ夏祭り」開催

施設エントランスでかき氷やゲームなどの屋台を楽しめる

夏祭りイベントが開催

屋台で使える1000円チケット付きプランも

「ゆとりろ山鹿」の

客室イメージ

リロバケーションズは8月12日～15日の期間、「Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）」として運営している温泉旅館「ゆとりろ山鹿」（熊本県山鹿市）において、施設エントランスでかき氷やゲームなどの屋台イベントを楽しめる「ゆとりろ夏祭り」を開催する。「ゆとりろ夏祭り」は、8月15日に開催される山鹿の夏の風物詩「山鹿灯籠祭り」に合わせた、「ゆとりろ山鹿」恒例の夏休みイベントとして行われる。会場となるエントランス前周辺には、ソフトドリンクやお酒、おつまみ、ポテト、かき氷などの屋台やゲームコーナーが登場する。開催時間は20～21時。「ゆとりろ山鹿」では、「ゆとりろ夏祭り」で使える1000円チケット付きの宿泊プランを用意するほか、8月15日に開催される「山鹿花火大会」を眺められる客室が確約され、「ゆとりろ夏祭り」で使える1000円チケットも付いてくるプランを用意している。「8/12～15【大好評《ゆとりろ夏祭り》開催】ご宿泊者様全員に『屋台チケット1000円分』付＜お盆特選会席□＞」の価格は、3名1室利用で1名あたり2万6400円から。「公式限定【8月15日/花火が見える客室確約】★ゆとりろ夏祭りで使える1000円チケット付□お盆特選会席」の価格は、3名1室利用で1名あたり3万1900円から。