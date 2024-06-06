熊本の温泉旅館で4日間限定！ 屋台イベント「ゆとりろ夏祭り」開催

リロバケーションズは8月12日～15日の期間、「Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）」として運営している温泉旅館「ゆとりろ山鹿」（熊本県山鹿市）において、施設エントランスでかき氷やゲームなどの屋台イベントを楽しめる「ゆとりろ夏祭り」を開催する。
会場となるエントランス前周辺には、ソフトドリンクやお酒、おつまみ、ポテト、かき氷などの屋台やゲームコーナーが登場する。開催時間は20～21時。
「ゆとりろ山鹿」では、「ゆとりろ夏祭り」で使える1000円チケット付きの宿泊プランを用意するほか、8月15日に開催される「山鹿花火大会」を眺められる客室が確約され、「ゆとりろ夏祭り」で使える1000円チケットも付いてくるプランを用意している。
「8/12～15【大好評《ゆとりろ夏祭り》開催】ご宿泊者様全員に『屋台チケット1000円分』付＜お盆特選会席□＞」の価格は、3名1室利用で1名あたり2万6400円から。
「公式限定【8月15日/花火が見える客室確約】★ゆとりろ夏祭りで使える1000円チケット付□お盆特選会席」の価格は、3名1室利用で1名あたり3万1900円から。
屋台で使える1000円チケット付きプランも「ゆとりろ夏祭り」は、8月15日に開催される山鹿の夏の風物詩「山鹿灯籠祭り」に合わせた、「ゆとりろ山鹿」恒例の夏休みイベントとして行われる。
会場となるエントランス前周辺には、ソフトドリンクやお酒、おつまみ、ポテト、かき氷などの屋台やゲームコーナーが登場する。開催時間は20～21時。
「ゆとりろ山鹿」では、「ゆとりろ夏祭り」で使える1000円チケット付きの宿泊プランを用意するほか、8月15日に開催される「山鹿花火大会」を眺められる客室が確約され、「ゆとりろ夏祭り」で使える1000円チケットも付いてくるプランを用意している。
「8/12～15【大好評《ゆとりろ夏祭り》開催】ご宿泊者様全員に『屋台チケット1000円分』付＜お盆特選会席□＞」の価格は、3名1室利用で1名あたり2万6400円から。
「公式限定【8月15日/花火が見える客室確約】★ゆとりろ夏祭りで使える1000円チケット付□お盆特選会席」の価格は、3名1室利用で1名あたり3万1900円から。
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外部リンク
- リロバケーションズ＝https://relovacations.com/
- 「Relo Hotels＆Resorts」＝https://relohotels.com/
- 「ゆとりろ山鹿」＝https://www.yutorelo-yamaga.com/
- 「8/12～15【大好評《ゆとりろ夏祭り》開催】ご宿泊者様全員に『屋台チケット1000円分』付＜お盆特選会席□＞」予約ページ＝https://booking.relohotels.com/booking/result?code=0496e0ead5637881af94c7ba241a9953&checkin=2024%2F08%2F12&checkout=2024%2F08%2F13&type=plan&is_day_use=false&order=recommended&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=13002807&adults=3&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&hotel_plan_code=13002807&mcp_currency=JPY
- 「公式限定【8月15日/花火が見える客室確約】★ゆとりろ夏祭りで使える1000円チケット付□お盆特選会席」予約ページ＝https://booking.relohotels.com/booking/result?code=0496e0ead5637881af94c7ba241a9953&checkin=2024%2F08%2F15&checkout=2024%2F08%2F16&type=plan&is_day_use=false&order=recommended&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=13361666&adults=3&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&hotel_plan_code=13361666&mcp_currency=JPY