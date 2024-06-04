PayPayポイントがプラス10％還元、Yahoo!ショッピング「Trinity Premium Store」で

「Trinity Premium Store」での購入で

PayPayポイントがプラス10％還元



6月30日まで開催

Simplism/スマ冷え Premium

Apple Watch対応 コルクバンド

［NUNO］ヴィーガンレザーバックケース

トリニティは6月1～30日の期間、Yahoo!ショッピングに出店している「Trinity Premium Store」での購入で、PayPayポイントが10％上乗せされるキャンペーンを実施している。今回のキャンパーンは、「Trinity Premium Store」のYahoo!ショッピングにおける「ボーナスストアPlus」への出店にあわせて行われる。「Trinity Premium Store」では、貼って剥がせるスマートフォン冷却シート「Simplism（シンプリズム）/スマ冷え Premium」（1980円）や、「Apple Watch対応 コルクバンド」（2960円）、iPhone 15 Pro Max専用の「［NUNO］ヴィーガンレザーバックケース」（4980円）などを販売している。