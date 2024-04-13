ことら送金、「中央ろうきん」など新たに98金融機関が対応予定

98金融機関が新たに

「ことら送金」への対応を予定

地方銀行・信用組合・労働金庫で利用可能に 対応時期は別途発表

ことらは4月9日に、同社の提供している「ことら送金」に対応予定の金融機関として、4銀行、81信用組合、13労働金庫を追加した。利用開始時期は別途発表される。「ことら送金」への対応を予定する銀行は、秋田銀行、岩手銀行、清水銀行、東北銀行。信用組合は、愛知県中央信用組合、あかぎ信用組合、秋田県信用組合、奄美信用組合、イオ信用組合、石巻商工信用組合、糸魚川信用組合、茨城県信用組合、いわき信用組合、大分県信用組合、小田原第一信用組合、香川県信用組合、鹿児島興業信用組合、笠岡信用組合、神奈川県歯科医師信用組合、金沢中央信用組合、北郡信用組合、岐阜商工信用組合、君津信用組合、協栄信用組合、共立信用組合、近畿産業信用組合、熊本県信用組合、群馬県信用組合、ぐんまみらい信用組合、京滋信用組合、江東信用組合、西海みずき信用組合、埼玉信用組合、佐賀西信用組合、佐賀東信用組合、滋賀県信用組合、七島信用組合、島根益田信用組合、信用組合愛知商銀、成協信用組合、青和信用組合、全東栄信用組合、仙北信用組合、相愛信用組合、相双五城信用組合、第一勧業信用組合、大同信用組合、大東京信用組合、淡陽信用組合、朝銀西信用組合、銚子商工信用組合、都留信用組合、土佐信用組合、富山県信用組合、豊橋商工信用組合、長崎三菱信用組合、長野県信用組合、中ノ郷信用組合、那須信用組合、新潟縣信用組合、新潟大栄信用組合、のぞみ信用組合、ハナ信用組合、はばたき信用組合、飛騨信用組合、兵庫県信用組合、広島県信用組合、備後信用組合、福江信用組合、福岡県信用組合、福島県商工信用組合、古川信用組合、北央信用組合、巻信用組合、益田信用組合、ミレ信用組合、真岡信用組合、山形第一信用組合、山形中央信用組合、山口県信用組合、山梨県民信用組合、ゆきぐに信用組合、横浜幸銀信用組合、両備信用組合が対応を予定している。対応予定の労働金庫は、沖縄県労働金庫、九州労働金庫、近畿労働金庫、四国労働金庫、静岡県労働金庫、中央労働金庫、中国労働金庫、東海労働金庫、東北労働金庫、長野県労働金庫、新潟県労働金庫、北陸労働金庫、北海道労働金庫。