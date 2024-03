横浜の実物大「動くガンダム」、いよいよ3月31日にフィナーレ

「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」に

展示されている実物大の動くガンダム

ガンプラ「1/144 RX-78F00ガンダム グランドフィナーレVer.」の

組み立てイメージ

「GFY Winter Illumination 2022 feat.

『機動戦士ガンダム 水星の魔女』」のイメージ

「GFY Winter Illumination 2023 feat.

GUNDAM SEED series [Upbeat Ver.]」のイメージ

「ミノフスキー・フライト稼働実験 feat .

『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』」のイメージ

動くガンダムとの

じゃんけん対決のイメージ

Evolving Gは、実物大の動く ガンダム を展示している「GUND A M FACTORY YOKOHAMA」(神奈川県 横浜市 )が3月31日に終了するのにあたって、さまざまな取り組みを行っていく。最終日となる3月31日は16時に通常開催を終了し、19時からは「機動戦士ガンダム」の監督を務めた富野由悠季氏の挨拶や、オープニングイベント時のストーリーの続きとなるようなシチュエーションでの最後の起動実験の演出、約1000機のドローンによるオリジナルドローンアートショーに加えて、打ち上げ花火も計画されているイベント「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA GRAND FINALE ~To the New Stage~」が行われる。ガンプラ「1/144 RX-78F00ガンダム グランドフィナーレVer.」をセットにした「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA GRAND FINALE ~To the New Stage~」のチケットは、3月5日13時から特設サイトにて抽選販売の申し込みを受け付ける。さらに、3月16~31日の期間には、これまで「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」にて行ってきた、さまざまな楽曲やストーリー設定、新ポーズ、動きなどをもとにした、実物大の動くガンダムによる演出をリバイバルする。3月2日13時と16時には、動くガンダムとのじゃんけん対決が行われる。勝ち残った人は、特別賞として普段なら入れないエリアでの記念撮影の権利を獲得できる。なお、じゃんけん対決への参加にあたっては、「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」への入場料が必要となる。あわせて、3月2~31日の期間には、「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」のLAB棟2階・カンファレンスルームにて、過去に実施されたフォトコンテスト作品パネルや、動くガンダムのイラスト、パネル化したオフィシャル写真などを展示する、「GFY思い出写真展」が行われる。そのほか、「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」では 横浜市 と連携して、まちでの回遊を楽しめる取り組みを2月下旬から順次実施しており、横浜 DeNA ベイスターズとのコラボ企画も行われるとともに、オンラインショップやBAYSTOREではTシャツなどのコラボグッズも販売されている。「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」の営業時間は、3月1~15日の平日が11~20時、土日が10~20時、3月16~30日は10~20時。これまでは定休日だった火曜日も営業される。