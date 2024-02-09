インフルエンザ患者報告数は11万人超に、東京都は8000人超え

国立感染症研究所が2月9日に更新したインフルエンザの流行マップによると、2024年第5週（1月29日～2月4日）の患者報告数は11万1501人と11万人を超える結果になった。前週は9万4694人だった。なお、定点当たりの報告数は22.62（前週は19.20）だった。
2月9日発行の「東京都インフルエンザ情報」によれば、1月29日～2月4日の期間、インフルエンザ定点医療機関からの患者報告数は8398人（前週は7672人）と8000人超え、定点当たり20.29（前週は18.53／定点）となった。定点当たりの患者報告数は、26保健所管内で注意報レベル10.0を上回り、2保健所管内が警報レベル30.00を上回った。
34都道府県で前週よりも増加都道府県別での定点当たり報告数は、福岡県（57.36）、沖縄県（41.00）、佐賀県（40.31）、宮崎県（39.14）、大分県（32.34）、奈良県（31.44）、熊本県（31.33）、京都府（31.00）、大阪府（29.64）、愛知県（27.53）、千葉県（26.74）、長崎県（26.69）、兵庫県（25.99）、神奈川県（25.16）、埼玉県（24.36）、宮城県（24.30）の順。34都道府県で前週の報告数よりも増加し、13都道府県で前週の報告数よりも減少した。
2月9日発行の「東京都インフルエンザ情報」によれば、1月29日～2月4日の期間、インフルエンザ定点医療機関からの患者報告数は8398人（前週は7672人）と8000人超え、定点当たり20.29（前週は18.53／定点）となった。定点当たりの患者報告数は、26保健所管内で注意報レベル10.0を上回り、2保健所管内が警報レベル30.00を上回った。