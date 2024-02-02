インフルエンザ患者報告数は9万人超に、東京都は7672人を超える

国立感染症研究所が2月2日に更新したインフルエンザの流行マップによると、2024年第4週（1月22～28日）の患者報告数は9万4694人と9万人を超える結果になった。前週は8万7318人だった。なお、定点当たりの報告数は19.20（前週は17.72）だった。
2月2日発行の「東京都インフルエンザ情報」によれば、1月22～28日の期間、インフルエンザ定点医療機関からの患者報告数は7672人（前週は6725人）と1000人近く増加、定点当たり18.53（前週は16.24／定点）となった。定点当たりの患者報告数は、25保健所管内で注意報レベル10.0を上回り、荒川区が警報レベル30.00を上回った。
28都道府県で前週よりも増加都道府県別での定点当たり報告数は、福岡県（34.89）、沖縄県（31.83）、宮崎県（29.86）、千葉県（26.35）、奈良県（24.89）、愛知県（24.68）、京都府（24.32）、埼玉県（24.28）、大阪府（23.81）、宮城県（23.56）、熊本県（23.28）、佐賀県（22.38）、兵庫県（22.26）、神奈川県（21.54）、大分県（20.95）の順。28都道府県で前週の報告数よりも増加し、19都道府県で前週の報告数よりも減少した。
2月2日発行の「東京都インフルエンザ情報」によれば、1月22～28日の期間、インフルエンザ定点医療機関からの患者報告数は7672人（前週は6725人）と1000人近く増加、定点当たり18.53（前週は16.24／定点）となった。定点当たりの患者報告数は、25保健所管内で注意報レベル10.0を上回り、荒川区が警報レベル30.00を上回った。