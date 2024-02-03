「381系くろしお」などのスマホケース発売中、鉄道グッズブランド「trainfan.net」から
暮らし
2024/02/03 08:00
ダイビは1月31日に、鉄道グッズブランド「trainfan.net」から、「381系 特急やくも」「381系 特急くろしお」「キハ58 676」をデザインしたスマートフォンケース全9種を発売した。
最新型～旧型のiPhoneとAndroidに対応いずれも、最新型～旧型のiPhone、Android端末に幅広く対応しており、ラインアップは「手帳タイプ」と「ハードケースタイプ」の2種類を用意している。
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外部リンク
- ダイビ＝https://www.daibi.co.jp/
- 「キハ58 676 鉄道スマホケース No.127【手帳タイプ】」＝https://shop.trainfan.net/items/82745913
- 「381 系 くろしお 鉄道スマホケース No.128【手帳タイプ】＝https://shop.trainfan.net/items/82747000
- 「381系 国鉄色 鉄道スマホケース No.129【手帳タイプ】」＝https://shop.trainfan.net/items/82747230
- 「381系 スーパーやくも色 鉄道スマホケース No.130【手帳タイプ】」＝https://shop.trainfan.net/items/82747325