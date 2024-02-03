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「381系くろしお」などのスマホケース発売中、鉄道グッズブランド「trainfan.net」から

暮らし

2024/02/03 08:00

　ダイビは1月31日に、鉄道グッズブランド「trainfan.net」から、「381系 特急やくも」「381系 特急くろしお」「キハ58 676」をデザインしたスマートフォンケース全9種を発売した。

「キハ58 676　鉄道スマホケース No.127【手帳タイプ】」（左）と
「381 系 くろしお　鉄道スマホケース No.128【手帳タイプ】

最新型～旧型のiPhoneAndroidに対応

　いずれも、最新型～旧型のiPhone、Android端末に幅広く対応しており、ラインアップは「手帳タイプ」と「ハードケースタイプ」の2種類を用意している。
 
「381系 国鉄色　鉄道スマホケース No.129【手帳タイプ】」（左）と
「381系 スーパーやくも色　鉄道スマホケース No.130【手帳タイプ】」
 
「381系 緑やくも色　鉄道スマホケース No.131【手帳タイプ】」（左）と
「381系 ゆったりやくも色　鉄道スマホケース No.132【手帳タイプ】」
 
（左から）381系 国鉄色　鉄道スマホケースNo.30【ハードケースタイプ】、
381系 スーパーやくも色　鉄道スマホケースNo.31【ハードケースタイプ】、
381系 緑やくも色　鉄道スマホケースNo.32【ハードケースタイプ】
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