人気アイテムが最大80～90％OFFに！ ラフォーレ原宿でお得な5日間

森ビルは1月25~29日の期間、同社の運営するラフォーレ原宿(東京都渋谷区)において、「L A FORET G AR AND BAZAR」および「ラフォーレ市場」を開催する。「LAFORET GARAND BAZAR」では、館内ショップのこの冬まだまだ使える人気アイテムが最大80~90%オフになる。期間中は毎日、開館前に来館した人やラフォーレカード会員、ラフォーレ原宿公式Instagram(@Laforet_H)のフォロワーなどに、対象店舗で14時までセール価格からさらに10%オフになる「朝チケ」をプレゼントする。また、「ここが底値」POPを掲出したアイテムでは、グランバザール終了まで値段の据え置きを約束するほか、館内でラフォーレカードを利用すると、請求時に購入価格からさらに5%オフになる。期間中は毎日15時から、日替わりでタイムセールが行われる。1月25日にはラフォーレだけのアイテムやラフォーレだけの限定企画や驚きのプライスを集めた「Laforetだけ」、26日には普段店頭には並ばない限定のサンプル品を大放出するタイムセール企画「サンプル大放出」、27日には商品量が豊富な初日にまとめて買ってもらえるセットでおトクなタイムセール企画「セット割」、28日には店頭に設置したワゴンやラックでお買い得アイテムを販売する「ワゴンセール」、29日には在庫一斉売り尽くしの「最終タイムセール 時限値引き」を予定している。セール終了後となる1月30日20時頃からは、公式オンラインショップにて「真夜中のグランバ」が、1夜限りで開催される。1月27日・28日には、1階正面エントランスにおトクな掘り出し物などを多数用意した「エントランスワゴン」が、4年ぶりに登場する。参加店舗は、27日がAnk Rouge、AS KNOW AS PINKY、w closet、28日がAnk Rouge、AS KNOW AS PINKY、「STRIPE CLUB select」Areeam、HALUHIROINE/ARUMDY。2階の「GOOD MEAL MARKET」では、価格390円の「 サンキュー プライス」メニューを、各日100名限定で提供する(100名を超過した後は通常価格となる)。提供メニューは、1月25日が「ovgo B.A.K.E.R Meiji St.」、26日が「Guzman y Gomez」、27日が「MILK MILK MILK!」、28日が「二吉軒監修 豆漿日和/ノナラパール」、29日が「玄米と糀 moto」。さらに1月25~29日には、各種POP UP SHOPが出店を予定しており、2階のCONT AI NERにはANBIDEXグループのブランドが一同に揃う「A.M.B POP UP SHOP」、2階にはレディースのオリジナルブランドやセレクト商品を期間限定・セール価格で提供する「Atmospink POP UPS TORE」、5階にはyutoriグループの人気ブランドが揃う期間限定ショップ「YOUNGER SONG」、地下1.5階には業界初の着物量り売り専門店「1円着物wargo」が登場する。そのほか、グランバザールの公式Xアカウント(@Laforet_SALE)をフォローして、対象の投稿を1月19~26日の期間にリポストした人の中から抽選で2000名に、500円分のグランバザール専用お買い物クーポンが当たるキャンペーンも行われる。クーポンの引き換えは1人1回限りで、1月25~29日の14時以降に、1階の特設ブースで引き換えられる。同時開催される「ラフォーレ市場」では、クッキーのキャンバスにアイシングという手法で作品を描くアーティスト「COOKIE BOY」のアイシングクッキー販売、アクセサリの「Aquvi」への日替わりスペシャルゲスト登場、「歯のマンガ」グッズ販売など、ラフォーレならではのラインナップを用意している。