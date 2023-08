渋谷・原宿エリアで「ディズニー創立100周年」を祝う国内最大級「ファッションイベント」開催

Disney100 The Style Collection 原宿|渋谷

ラフォーレ原宿の他、50以上の路面店が参加

※参加ブランドは変更となる場合がある

JAM HOME MADE(ジャムホームメイド)

ラフォーレ原宿は、渋谷・原宿エリアの商業施設や路面店と連携し、ディズニー創立100周年を祝うイベント「Disney100 The Style Collection 原宿|渋谷」で、大規模なファッションイベントを9月15日から10月9日の期間に実施する。「Disney100 The Style Collection 原宿|渋谷」は、ラフォーレ原宿やMIY A SHITA P AR K、その他路面店舗など合計50以上の店舗が参加する、ディズニー創立100周年を祝う国内最大級のファッションイベント。キャンペーン期間中、ラフォーレ原宿では約30店舗、約75の先行・限定アイテムを一斉に発売する。1F Ground Yでは、人気アトラクションを実写映画化した「ホーンテッドマンション」のスペシャルアイテムを8種発売。B1.5F Angelic Prettyでは、「おしゃれキャット」のマリーをイメージしたドレスセットを限定発売する。そのほか、雑貨では、2F GOODGLASのダブルウォールグラスや4F Ciaraのスマホケースなど幅広いラインアップを揃えており、一部のアイテムは、ラフォーレ原宿 EC サイトでの購入も可能。9月8日から先行予約も開する。また、ブランド25周年となる「JAM HOME MADE東京店」が、今回のキャンペーンのため特別に9月23日から10月9日のみ期間限定でお引越しオープンする。さらに、ラフォーレ原宿の公式インスタグラムアカウントの投稿に「いいね!」を押してフォローすると、抽選で「Disney100 The Style Collection 原宿|渋谷」限定商品が当たるプレゼント企画も実施する。