仙台うみの杜水族館で「マツケンサンバ水族館」、情熱的な音楽でイルカやアシカがパフォーマンス

横浜八景島は12月15日から2024年1月8日までの期間、同社の運営する「仙台うみの杜水族館」(宮城県仙台市)で「マツケンサンバII」とのコラボレーションイベント「マツケンサンバ水族館」を開催する。マツケンサンバ水族館では、イルカやアシカのパフォーマンスをはじめ、館内各所でのさまざまなコラボ展示も行う。また、期間限定のグッズショップでは、開催を記念した多数のマツケンサンバグッズを販売する。イルカやアシカのパフォーマンス「STADIUM LIVE」では、「マツケンサンバII」コラボパートが登場し、マツケンサンバIIの情熱的な音楽に合わせて、イルカたち、トレーナー、ダンスパフォーマーがパワフルなパフォーマンスを見せてくれる。ダンスパフォーマーの出演は、12月15~17日、12月24日、12月30日~2024年1月3日、1月6~8日のみとなる。豊かな三陸の海を再現した大水槽を舞台に、生命力に満ちたマイワシの群れの躍動と音楽が織りなすパフォーマンス「Sparkling of Life」でも、マツケンサンバIIとのコラボレーションが行われ、マツケンサンバIIに合わせて2万5000尾ものマイワシの群れが大水槽を縦横無尽に泳ぎ、太陽の光を受けてきらきらと輝く。館内各所では、マツケンサンバIIとのさまざまなコラボ展示が行われる。大水槽がミラーボールや照明の演出で、まるでダンスホールにいるかのような華やかな空間に変身するほか、「クラゲのいやし」エリアがマツケンサンバIIの煌びやかなプロジェクションマッピングで彩られる。さらに、エントランスをはじめとした館内各所にフォトスポットが登場する。あわせて2階の企画展示室には、マツケンサンバ水族館オリジナルグッズを多数取り揃えた「マツケンサンバ水族館POP UP SHOP」が出店し、マツケンサンバIIの煌びやかな世界観を再現した店内装飾に加えて、水槽展示も行う。また、POP UP SHOP限定ノベルティの配布や、マツケンサンバグッズも販売する。POP UP SHOPでグッズを購入すると、1会計につき1枚、ノベルティステッカーがランダムでもらえる。なお、POP UP SHOPを利用するには仙台うみの杜水族館の入場料が必要となるが、POP UP SHOPへの入店に追加料金は発生しない。