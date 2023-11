Apple周辺製品が最大50％オフ！ エリーゼジャパンのブラックフライデー

エリーゼジャパンが「ブラックフライデー」セールを開催



MacBook用スタンドや保護フィルムなどがお得に

エリーゼジャパンは11月22日~12月2日の期間、対象商品を通常価格から最大50%オフで販売する「ブラックフライデー」セールを開催する。「ブラックフライデー」セールの対象商品およびセール価格は以下の通り。「Elephant Card エレファントカード iPhone 連係 カメラ マウント for MacBook」(3色)は通常価格1580円のところ、37%オフの990円。「Paperlike ペーパーライク 2枚入り iPad Pro 12.9(2022/2021/2020/2018年モ デル )用 保護フィルム」が通常価格5699円のところ、40%オフの3239円。「Rain Design mTower Vertical アルミニウムアロイ MacBook スタンド」は通常価格7680円のところ、15%オフの6530円。「Rain Design mBar Proアルミニウムアロイ 折りたたみラップトップスタンド」は通常価格6880円のところ、5%オフの6536円。「Rain Design mBar Pro Plusアルミニウムアロイ 折りたたみラップトップスタンド」は通常価格7880円のところ、5%オフの7486円。「Rain Design mStand tablet 11インチ アルミニウムスタンド」は通常価格8980円のところ、20%オフの7184円。「Rain Design mStand tablet 12.9インチ アルミニウムスタンド」は通常価格8980円のところ、20%オフの7184円。「balolo Tr iPod for Apple HomePod mini ウォールナット」(2台1組)は通常価格6990円のところ、5%オフの6640円。「be.ez L A robe スリムフィット 15インチ MacBook Air (M2 2023)対応 スリーブ」(5色)は通常価格3280円のところ、30%オフの2290円。「be.ez LA robe スリムフィット 15インチ MacBook Air (M2 2023)対応 スリーブ グラファイト」(3色)は通常価格3680円のところ、30%オフの2576円。「be.ez LE Swift バックパック MacBook Pro 16インチ対応」は通常価格6980円のところ、50%オフの3490円。「Maco Go Apple Watch USB-C 磁気充電ドック」は通常価格2680円のところ、20%オフの2145円。「Maco Go Apple Watch用磁気充電ドック & USB-C to A アダプタキット」は通常価格3280円のところ、20%オフの2625円。「Trace ステルス AirTag用 バイクマウント ブラック」は通常価格3880円のところ、15%オフの3298円。「Maco Wing SIM カード ストレージ 付ステンレス製 スマートフォン キックスタンド」は通常価格1980円のところ、30%オフの1386円。「Elise Essential Magic Mouse Smoother fits Apple Magic Mouse 2」は通常価格2300円のところ、30%オフの1610円。「Elise Essential Magic Mouse Smoother fits Apple Magic Mouse 2 ダブルパック」は通常価格4370円のところ、30%オフの3060円。