Apple周辺製品が最大50％オフ！ エリーゼジャパンのブラックフライデー
販売戦略
2023/11/22 19:30
エリーゼジャパンは11月22日～12月2日の期間、対象商品を通常価格から最大50％オフで販売する「ブラックフライデー」セールを開催する。
「Elephant Card エレファントカード iPhone 連係カメラマウント for MacBook」（3色）は通常価格1580円のところ、37％オフの990円。
「Paperlike ペーパーライク 2枚入り iPad Pro 12.9(2022/2021/2020/2018年モデル)用 保護フィルム」が通常価格5699円のところ、40％オフの3239円。
「Rain Design mTower Vertical アルミニウムアロイ MacBook スタンド」は通常価格7680円のところ、15％オフの6530円。
「Rain Design mBar Proアルミニウムアロイ 折りたたみラップトップスタンド」は通常価格6880円のところ、5％オフの6536円。
「Rain Design mBar Pro Plusアルミニウムアロイ 折りたたみラップトップスタンド」は通常価格7880円のところ、5％オフの7486円。
「Rain Design mStand tablet 11インチ アルミニウムスタンド」は通常価格8980円のところ、20％オフの7184円。
「Rain Design mStand tablet 12.9インチ アルミニウムスタンド」は通常価格8980円のところ、20％オフの7184円。
「balolo TriPod for Apple HomePod mini ウォールナット」（2台1組）は通常価格6990円のところ、5％オフの6640円。
「be.ez LA robe スリムフィット 15インチ MacBook Air (M2 2023)対応 スリーブ」（5色）は通常価格3280円のところ、30％オフの2290円。
「be.ez LA robe スリムフィット 15インチ MacBook Air (M2 2023)対応 スリーブ グラファイト」（3色）は通常価格3680円のところ、30％オフの2576円。
「be.ez LE Swift バックパック MacBook Pro 16インチ対応」は通常価格6980円のところ、50％オフの3490円。
「Maco Go Apple Watch USB-C 磁気充電ドック」は通常価格2680円のところ、20％オフの2145円。
「Maco Go Apple Watch用磁気充電ドック ＆ USB-C to A アダプタキット」は通常価格3280円のところ、20％オフの2625円。
「Trace ステルス AirTag用 バイクマウント ブラック」は通常価格3880円のところ、15％オフの3298円。
「Maco Wing SIMカードストレージ付ステンレス製スマートフォンキックスタンド」は通常価格1980円のところ、30％オフの1386円。
「Elise Essential Magic Mouse Smoother fits Apple Magic Mouse 2」は通常価格2300円のところ、30％オフの1610円。
「Elise Essential Magic Mouse Smoother fits Apple Magic Mouse 2 ダブルパック」は通常価格4370円のところ、30％オフの3060円。
MacBook用スタンドや保護フィルムなどがお得に「ブラックフライデー」セールの対象商品およびセール価格は以下の通り。
「Elephant Card エレファントカード iPhone 連係カメラマウント for MacBook」（3色）は通常価格1580円のところ、37％オフの990円。
「Paperlike ペーパーライク 2枚入り iPad Pro 12.9(2022/2021/2020/2018年モデル)用 保護フィルム」が通常価格5699円のところ、40％オフの3239円。
「Rain Design mTower Vertical アルミニウムアロイ MacBook スタンド」は通常価格7680円のところ、15％オフの6530円。
「Rain Design mBar Proアルミニウムアロイ 折りたたみラップトップスタンド」は通常価格6880円のところ、5％オフの6536円。
「Rain Design mBar Pro Plusアルミニウムアロイ 折りたたみラップトップスタンド」は通常価格7880円のところ、5％オフの7486円。
「Rain Design mStand tablet 11インチ アルミニウムスタンド」は通常価格8980円のところ、20％オフの7184円。
「Rain Design mStand tablet 12.9インチ アルミニウムスタンド」は通常価格8980円のところ、20％オフの7184円。
「balolo TriPod for Apple HomePod mini ウォールナット」（2台1組）は通常価格6990円のところ、5％オフの6640円。
「be.ez LA robe スリムフィット 15インチ MacBook Air (M2 2023)対応 スリーブ」（5色）は通常価格3280円のところ、30％オフの2290円。
「be.ez LA robe スリムフィット 15インチ MacBook Air (M2 2023)対応 スリーブ グラファイト」（3色）は通常価格3680円のところ、30％オフの2576円。
「be.ez LE Swift バックパック MacBook Pro 16インチ対応」は通常価格6980円のところ、50％オフの3490円。
「Maco Go Apple Watch USB-C 磁気充電ドック」は通常価格2680円のところ、20％オフの2145円。
「Maco Go Apple Watch用磁気充電ドック ＆ USB-C to A アダプタキット」は通常価格3280円のところ、20％オフの2625円。
「Trace ステルス AirTag用 バイクマウント ブラック」は通常価格3880円のところ、15％オフの3298円。
「Maco Wing SIMカードストレージ付ステンレス製スマートフォンキックスタンド」は通常価格1980円のところ、30％オフの1386円。
「Elise Essential Magic Mouse Smoother fits Apple Magic Mouse 2」は通常価格2300円のところ、30％オフの1610円。
「Elise Essential Magic Mouse Smoother fits Apple Magic Mouse 2 ダブルパック」は通常価格4370円のところ、30％オフの3060円。