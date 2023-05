AirPodsが勝手に飛び出さない完全防水ケース、クラウドファンディング実施中

オニオンシングス オールウェザープロテクションケース

for AirPods Pro/AirPods 3

片手で使えるワンクリックオープン機構

エリーゼジャパンは3月29日~5月14日の期間、 A irPods ProおよびAirPods 3に対応した全天候型AirPodsハードシェルケース「オニオンシングス オールウェザープロテクションケース for AirPods Pro/AirPods 3」の クラウドファンディング を、「Green Funding」にて実施している。目標金額は10万円。カラーは、ホワイト、ダークの2色。標準価格は3980円。「オニオンシングス オールウェザープロテクションケース」は、日常生活で本当に必要な機能のみを盛り込んだAirPodsケース。IP68準拠の防水性能を備えており、片手でフタを開けられる独自機能「ワンハンドワンクリックオープン機能」を搭載する。また、イヤホンが飛び出さないメカニズムによって、どんな場所でもどんな天候でも安心して使える。サイズは、「オニオンシングス オールウェザープロテクションケース for AirPods Pro」が幅70.1×高さ51.0×奥行き36.2mm、「オニオンシングス オールウェザープロテクションケース for AirPods 3」が幅60.8×高さ52.8×奥行き35.1mm。