CASETiFY、人気ガールズグループ「BLACKPINK」とのコラボ商品登場！

「CASETiFY」とBLACKPINKとの

コラボコレクションが登場

Casetagram Limitedは12月7日に、グローバルライフスタイルブランド「C A SETiFY」から、ガールズバンドのBLACKPINKとの初のコラボレーションによる、テックアクセサリコレクションを発表した。「CASETiFY」公式サイトにて、12月21日12時に、先行販売が開始される。価格は2700円から。「CASETiFY」とBLACKPINKの、初のコラボレーションである「BLACKPINK | CASETiFY」コレクションでは、「Boombayah」「Kill This Love」「How You Like T hat 」といったヒット曲や歌詞にスポットを当て、最大約3mからの落下にも耐えられるインパクトケース、 iPhone や一部のSamsungデバイスに対応したウルトラインパクトケースに、 カラフル なトレンドのプリントを施しており、「BLACKPINK シグネチャーケース」では、コンサートチケットをモチーフにしたデザインに、メンバーであるジス、ジェニー、ロゼ、リサのサインがプリントされている。CASETiFYの特徴であるカスタ マイズ も可能で、ワールドツアーのアフターパーティーへのアクセスパスにインスパイアされた「In Your Area ケース」は、名前などを入れて自分だけのケースを作れるほか、ステッカーや写真などを見せることができるオープンウィンドウを備えた「フォトブースケース」、まるでケースにステッカーを貼ったような「ステッカーケース」なども取り揃える。そのほか、AirPodsケース、AirPods Proケース、 Apple Watchバンド、MagSafeウォレット、ワイヤレス充電器、グリップスタンド、AirTagホルダー、 iPad ケース、スリングバッグ、Switch キャリーケースなど、多彩なアイテムを用意している。